2019-04-22T10:30:18+03:00
Происшествия

В Уфе спасатели освободили 6-летнюю девочку из батареи

Малышка не смогла самостоятельно выбраться из западни [видео]
Рустем АХУНОВ
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Спасатели помогли девочке, застрявшей в батарееСпасатели помогли девочке, застрявшей в батарее
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Уфимские спасатели помогли 6-летней девочке, застрявшей в батареи.

По данным столичного Управления гражданской защиты, за помощью к спасателям в минувшую субботу обратились родители девочки. Они объяснили, что дочь играла рядом с батареей отопления и застряла в ней ногой.

На место немедленно выехали спасатели. Специалистам даже не пришлось применять специальное оборудование. Они приподняли девочку и повернули ножку в нужном направлении. Врач осмотрел конечность, и не нашел никаких следов повреждений. Вся спасательная операция заняла не больше одной минуты.

Уфимские спасатели помогли 6-летней девочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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