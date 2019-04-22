В Уфе спасатели освободили 6-летнюю девочку из батареи
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Спасатели помогли девочке, застрявшей в батарее
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Уфимские спасатели помогли 6-летней девочке, застрявшей в батареи.
По данным столичного Управления гражданской защиты, за помощью к спасателям в минувшую субботу обратились родители девочки. Они объяснили, что дочь играла рядом с батареей отопления и застряла в ней ногой.
На место немедленно выехали спасатели. Специалистам даже не пришлось применять специальное оборудование. Они приподняли девочку и повернули ножку в нужном направлении. Врач осмотрел конечность, и не нашел никаких следов повреждений. Вся спасательная операция заняла не больше одной минуты.
Уфимские спасатели помогли 6-летней девочке.
ИСТОЧНИК KP.RU