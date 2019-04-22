В Уфе спасатели освободили 6-летнюю девочку из батареи

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-22T10:30:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимские спасатели помогли 6-летней девочке, застрявшей в батареи.

По данным столичного Управления гражданской защиты, за помощью к спасателям в минувшую субботу обратились родители девочки. Они объяснили, что дочь играла рядом с батареей отопления и застряла в ней ногой.

На место немедленно выехали спасатели. Специалистам даже не пришлось применять специальное оборудование. Они приподняли девочку и повернули ножку в нужном направлении. Врач осмотрел конечность, и не нашел никаких следов повреждений. Вся спасательная операция заняла не больше одной минуты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/704549" frameborder="0"></iframe> Уфимские спасатели помогли 6-летней девочке.

ИСТОЧНИК KP.RU