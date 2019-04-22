2019-04-22T10:05:51+03:00
Происшествия

Житель Башкирии устроил на работу 274 мигранта

Делом заинтересовались в прокуратуре
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии устроил на работу 274 мигрантовЖитель Башкирии устроил на работу 274 мигрантов
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44-летний житель Уфимского района устроил на работу 274 мигранта.

По данным прокуратуры Башкирии, с 2015 по 2016 год мужчина за плату устраивал мигрантов на фиктивную работу в своей фирме. После этого гости могли получать вид на жительство в Российской Федерации. В действительности на работу мигранты не ходили. Всего таким образом он устроил на «работу» 274 мигранта. 22 человека смогли получить разрешение на временное проживание. Еще 14 человек получили вид на жительство.

Мужчина свою вину признал. По факту организации незаконного пребывания в стране иностранных граждан стражи порядка возбудили уголовное дело. Утвержденный обвинительный факт по нему передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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