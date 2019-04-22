В Башкирии судебные приставы закрыли торговый центр «Муравейник»
В Мелеузе судебные приставы приостановили работу торгового центра «Муравейник».
Ранее инспекторы пожарной безопасности выяснили, что здание торгового центра в Мелеузе не соответствует требованиям пожарной безопасности. Помещения не были оборудованы системой автоматического пожаротушения, на всех этажах не было планов эвакуации и обозначенных направлений движения персонала и покупателей.
В итоге в отношении руководителя торгового центра составили протокол об административных правонарушениях. Работу торгового центра приостановили на 90 суток. За этот срок в руководстве центра должны устранить недостатки.
В Мелеузе судебные приставы приостановили работу торгового центра.
ИСТОЧНИК KP.RU