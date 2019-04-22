В Башкирии судебные приставы закрыли торговый центр «Муравейник»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-22T10:04:16+03:00

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В Мелеузе судебные приставы приостановили работу торгового центра «Муравейник».

Ранее инспекторы пожарной безопасности выяснили, что здание торгового центра в Мелеузе не соответствует требованиям пожарной безопасности. Помещения не были оборудованы системой автоматического пожаротушения, на всех этажах не было планов эвакуации и обозначенных направлений движения персонала и покупателей.

В итоге в отношении руководителя торгового центра составили протокол об административных правонарушениях. Работу торгового центра приостановили на 90 суток. За этот срок в руководстве центра должны устранить недостатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/704536" frameborder="0"></iframe> В Мелеузе судебные приставы приостановили работу торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU