2019-04-22T10:04:16+03:00
Общество

В Башкирии судебные приставы закрыли торговый центр «Муравейник»

Эксперты нашли нарушения пожарной безопасности
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии судебные приставы приостановили работу торгового центра «Муравейник»В Башкирии судебные приставы приостановили работу торгового центра «Муравейник»
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В Мелеузе судебные приставы приостановили работу торгового центра «Муравейник».

Ранее инспекторы пожарной безопасности выяснили, что здание торгового центра в Мелеузе не соответствует требованиям пожарной безопасности. Помещения не были оборудованы системой автоматического пожаротушения, на всех этажах не было планов эвакуации и обозначенных направлений движения персонала и покупателей.

В итоге в отношении руководителя торгового центра составили протокол об административных правонарушениях. Работу торгового центра приостановили на 90 суток. За этот срок в руководстве центра должны устранить недостатки.

В Мелеузе судебные приставы приостановили работу торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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