2019-04-22T08:18:30+03:00
Общество

Власти Башкирии прокомментировали появление трещины рядом с сибайским карьером

Она не представляет опасности для населения
Рустем АХУНОВ
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Власти Башкирии назвали трещину в земле у сибайского карьера безопаснойВласти Башкирии назвали трещину в земле у сибайского карьера безопасной
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В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям прокомментировали появление трещины рядом с сибайским карьером.

Напомним, что на прошлых выходных активисты сообщества «Сибай, дыши» сфотографировали необычные явление – рядом с местным карьером они обнаружили огромную трещину в земле. Местные жители предположили, что многометровый разлом появился после того, как карьер начали подтапливать, дабы снизить количество выбросов едкого газа. Позже ситуацию прокомментировали в правительстве республики.

Согласно информации от владельцев объекта, трещина появилась на границе разлома через карьер еще в 90-х годах прошлого века.

- Она не представляет опасности для местных жителей и не увеличивается в размерах, - объяснили в госкомитете Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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