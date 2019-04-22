В Уфе 25 апреля пройдет ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-22T07:14:59+03:00

Посетителям будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости

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Центр занятости населения Уфы 25 апреля проведет ярмарку вакансий для предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности с участием работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

На ярмарке можно будет найти работу администратором, бетонщиком, водителем автомобиля, инженером, кондитером, кровельщиком, каменщиком, контролером, мастером строительных и монтажных работ, преподавателем, плотником, продавцом.

В мэрии отметили, что посетителям будет представлен весь спектр госуслуг в сфере занятости. Также у них будет возможность бесплатно пройти обучение.

Ярмарка пройдет по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1 с 10 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU