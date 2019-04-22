В Башкирии на трассе М-5 в столкновении иномарки и фуры погиб 26-летний мужчина
По данному факту начато разбирательство
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 21 апреля, на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе произошла смертельная авария. На дороге лоб в лоб столкнулись «Ниссан Примера», за рулем которого был 26-летний местный житель, и грузовик МАЗ, которым управлял 51-летний житель Республики Татарстан.
Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. Ее водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.
Всего за минувшие сутки на автодорогах Башкирии произошло 10 ДТП, в которых один погиб, 11 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU