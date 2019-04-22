В Башкирии в детской поликлинике рухнула часть потолка

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-22T06:47:54+03:00

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На прошлой неделе, 17 апреля, в детской поликлинике в Туймазах произошел серьезный инцидент. В медучреждении рухнула часть потолка, сообщает портал «UfaCityNews.ru».

В ЧП едва не пострадала местная жительница Рузалина со своим младенцем. Женщина пришла на процедуру с шестимесячным ребенком, и едва не оказалась под плитами обвалившегося потолка в тот момент, когда выходила из здания.

- Слава богу, мы не успели выйти, и все это рухнуло рядом с моей коляской. Я сразу же обратилась к персоналу, - поделилась женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU