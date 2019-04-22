59-летняя жительница Башкирии украла 200 килограммов лома
59-летняя жительница Башкирии и ее 31-летний приятель украли у соседей 200 килограммов металлолома.
По данным полиции Башкирии, на преступление жители Янаула решились в поисках денег на алкоголь. Они стащили с чужого участка порядка 200 килограммов металлолома – бочек, арматуры и труб. Соседи заметили подозрительную возню на участке и сообщили о случившемся истинным владельцам вещей. Они обратились к полицейским.
Вскоре воришек нашли. Они оставили свои паспортные данные в пункте приема металлолома. Подозреваемые уже дали признательные показания. Ранее 31-летнего жулика уже привлекали к ответственности за похожее преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU