2019-04-22T06:21:29+03:00
Происшествия

59-летняя жительница Башкирии украла 200 килограммов лома

Помог ей 31-летний мужчина
Рустем АХУНОВ
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Жительница Башкирии и ее приятель украли у соседки 200 килограммов ломаЖительница Башкирии и ее приятель украли у соседки 200 килограммов лома
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59-летняя жительница Башкирии и ее 31-летний приятель украли у соседей 200 килограммов металлолома.

По данным полиции Башкирии, на преступление жители Янаула решились в поисках денег на алкоголь. Они стащили с чужого участка порядка 200 килограммов металлолома – бочек, арматуры и труб. Соседи заметили подозрительную возню на участке и сообщили о случившемся истинным владельцам вещей. Они обратились к полицейским.

Вскоре воришек нашли. Они оставили свои паспортные данные в пункте приема металлолома. Подозреваемые уже дали признательные показания. Ранее 31-летнего жулика уже привлекали к ответственности за похожее преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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