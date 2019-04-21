Башкирские полицейские задержали парней, подозреваемых в ограблении церкви

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-21T18:06:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МВД Башкирии поймали троих парней, подозреваемых в ограблении церкви в Стерлитамаке.

Напомним, что трое парней совершили дерзкое преступление в канун православного праздника – Вербного воскресенья. Они забрались в местный храм, жестоко избили монтировкой охранника и украли пожертвования. Сейчас пострадавший 61-летний мужчина находится в реанимации.

По предварительным данным полиции, к преступлению причастны трое парней в возрасте от 20 до 30 лет. Один из них ранее работал в храме и знал, где хранят золото и иконы. Их планы нарушил охранник – поэтому вынести жулики смогли только деньги из ящика для пожертвований. Украденное преступники потратили в одной из городских саун.

По факту разбоя стражи порядка возбудили уголовное дело. Всех троих подозреваемых поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU