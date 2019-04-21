Уфимский таксист расстрелял клиента из-за 120 рублей

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-21T17:49:23+03:00

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В Уфе таксист расстрелял клиента, у которого с собой не было денег на поездку.

История приключилась еще в мае 2017 года, но приговор нападавшему вынесли только этой весной. По версии следствия, в роковую ночь погибший решил воспользоваться услугой частного извоза. Подвезти его вызвался мужчина на «Renault Logan».

Доехав до места назначения, клиент понял, что у него нет денег. Он сообщил таксисту, что возьмет 120 рублей дома у жены, и сразу же отдаст их. Водитель попросил его оставить что-нибудь в залог. Пассажира такой расклад не устроил, и он начал кричать на извозчика. Вскоре он вышел и машины и направился к подъезду.

Таксист начал кричать, чтобы тот вернулся. В ответ на это пассажир и вовсе заявил, что «отнимет у водителя все деньги» и начал подходить к оппоненту. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, таксист достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил в обидчика. Три пули попал в цель.

После этого пострадавший пассажир забежал в подъезд. Увидев на пороге окровавленного супруга, его жена вызвала медиков. Стрелок к этому времени покинул место происшествия. К счастью, пострадавшему удалось выжить.

В итоге мужчину признали виновным в покушении на убийство. Суд приговорил его к трем годам заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU