В Уфе водитель сбил девушку и врезался в киоск с цветами

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-21T16:03:34+03:00

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39-летний водитель из Уфы на «Kia» сбил девушку и врезался в киоск с цветами.

По данным ГИБДД республики, авария произошла сегодня, 21 апреля. Водитель корейской иномарки ехал по улице Чернышевского в направлении улицы Мустая Карима. По словам 39-летнего мужчины, на перекрестке он попытался избежать столкновения с ВАЗ 2105, водитель которого ехал по Ленина. Мужчина не справился с управлением и кроссовер выкинуло на тротуар, где стояла 24-летняя девушка. Уже после этого автомобиль врезался в цветочный киоск. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что ранее в этот киоск уже врезались автомобили, которые двигались по улице Чернышевского. После последнего случая владельцам торговой точки пришлось восстанавливать кирпичный забор.

ИСТОЧНИК KP.RU