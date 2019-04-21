Погода в Башкирии на понедельник, 22 апреля

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-21T15:08:03+03:00

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Завтра, 22 апреля, жителей Башкирии ждет серьезное потепление температуры воздуха.

Так, по прогнозам МЧС республики, в днем в регионе потеплеет до +15 градусов. Ночами возможны заморозки до -8. Осадков не ожидается, но и солнечной погода не будет. Ветер переменных направление 5-10 метров в секунду. Из-за резких перепадов температуры воздуха, на дорогах возможно образование дымки, которая ухудшит видимость.

В светлое время суток столице республики будет прохладнее. Днем потеплеет до +12 градусов, а ночью похолодает. Погода будет пасмурной, но осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU