2019-04-21T14:03:18+03:00
Происшествия

В Башкирии за день перевернулись две машины

Пострадали пять человек
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Аварии произошли в Баймакском и Калтасинском районах республикиАварии произошли в Баймакском и Калтасинском районах республики
Изменить размер текста:

В Башкирии, 20 апреля, в результате аварий с переворотами машин, пострадали пять человек.

По данным ГИБДД республики, первая авария произошла в селе Старосубхангулово, что в Баймакском районе Башкирии. Пьяный 26-летний водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В итоге пострадали две пассажирки – 17 и 18 лет.

Вторая авария произошла в Калтасинском районе республики. 19-летний водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением на 1 километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск. В итоге машина перевернулась и угодила в кювет. Травмы получили водитель и его пассажиры 24 и 18 лет.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали восемь аварий, в которых пострадали 11 человек. Автоинспекторы поймали 48 пьяных водитетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юрий Шевчук запишет песню в поддержку башкирских шиханов
Жителей Сибая напугала трещина возле карьера
В Башкирии прекратили поиски 57-летнего Радика Вахитова
При пожаре на заводе в Челнах пострадали трое жителей Башкирии
Жителя Уфы возмутило поведение бездомного
Стало известно, от чего чаще всего погибают жители Башкирии
В Башкирии разыскивают мужчину с татуировками в виде часов и кольца
Избили и выгнали на улицу голым: в уфимском дворе нашли 14-летнего школьника
Это не поддается описанию: Гендиректора «Уфы» возмутило судейство во время матча с «Арсеналом»
В Башкирии многодетный отец обокрал магазин, забравшись через дымоход
Жители Башкирии встали в очередь, чтобы сдать донорскую кровь
В Уфе заработали речная навигация и паромные переправы
"Все лучшее - точно не детям": уфимка пожаловалась на тараканов детском отделении больницы
Под Уфой росгвардейцы спасли людей и вручную вытолкали автомобили из зоны пожара
В Башкирии объявили даты «Последних звонков» для школьников
Небольшой дождь и потепление: какая погода ожидает жителей Башкирии 21 апреля
Под Уфой полицейские нагрянули с обыском в реабилитационный центр для наркозависимых
Страдает эпилепсией: в Башкирии разыскивают 55-летнего Вафиля Саитгалина
В Башкирии прекращены поиски 44-летней Ольги Мавриной
В Уфе заработала канатная дорога на «Трамплине»
Жительница Башкирии отдала 1,5 млн мошенникам, чтобы спасти свою дочь
В Омске нашли тело пропавшего многодетного отца из Башкирии
В Башкирии неизвестные проломили голову сторожу и ограбили церковь