В Башкирии за день перевернулись две машины
В Башкирии, 20 апреля, в результате аварий с переворотами машин, пострадали пять человек.
По данным ГИБДД республики, первая авария произошла в селе Старосубхангулово, что в Баймакском районе Башкирии. Пьяный 26-летний водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В итоге пострадали две пассажирки – 17 и 18 лет.
Вторая авария произошла в Калтасинском районе республики. 19-летний водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением на 1 километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск. В итоге машина перевернулась и угодила в кювет. Травмы получили водитель и его пассажиры 24 и 18 лет.
Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали восемь аварий, в которых пострадали 11 человек. Автоинспекторы поймали 48 пьяных водитетей.
ИСТОЧНИК KP.RU