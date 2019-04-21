В Башкирии за день перевернулись две машины

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-21T14:03:18+03:00

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В Башкирии, 20 апреля, в результате аварий с переворотами машин, пострадали пять человек.

По данным ГИБДД республики, первая авария произошла в селе Старосубхангулово, что в Баймакском районе Башкирии. Пьяный 26-летний водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В итоге пострадали две пассажирки – 17 и 18 лет.

Вторая авария произошла в Калтасинском районе республики. 19-летний водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением на 1 километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск. В итоге машина перевернулась и угодила в кювет. Травмы получили водитель и его пассажиры 24 и 18 лет.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали восемь аварий, в которых пострадали 11 человек. Автоинспекторы поймали 48 пьяных водитетей.

ИСТОЧНИК KP.RU