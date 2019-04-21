Юрий Шевчук запишет песню в поддержку башкирских шиханов

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-21T13:23:35+03:00

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Небольшие каникулы, которые устроил себе знаменитый музыкант после масштабного тура «История звука», он решил провести на малой родине, в Уфе, куда приехал навестить маму. Но без дела неутомимый Юра-музыкант, долго сидеть, конечно, не смог.

- Я только за зимние каникулы написал штук пятнадцать песен, на новый альбом хватит, - признался музыкант в интервью «Комсомольской правде». - А в Уфе у меня тоже нашлась работа. Во-первых, я хочу записать песню уфимского музыканта и общественного деятеля Тимура Сабитова о шиханах - у меня о них душа болит. Песня хорошая, поеду на студию и запишу. А еще поработаем с уфимскими музыкантами, группой «Lumen» - поучаствую в записи песни для их нового альбома.

Речь идет о песне « Не взрывай!» , автором музыки которой является руководитель уфимской студии дизайна и рекламы Тимур Сабитов, а слова написал его отец, известный в республике журналист, экс-редактор газеты «АИФ - Башкортостан» Ирек Сабитов. Осенью прошлого года на эту песню был записан клип, в котором приняли участие звезда национальной эстрады Айдар Галимов и этно-музыкант, кураист Роберт Юлдашев. Клип за несколько дней собрал более двухсот тысяч просмотров. Пользователи отметили некоторое сходство песни «Не взрывай!» со знаменитым антивоенным хитом «ДДТ» - «Не стреляй!». Однако авторы песни о шиханах отметили, что цели вызвать ассоциации с песней Шевчука у них не было. Тем не менее, решение легендарного рокера записать песню в поддержку шиханов, несомненно, привлечет еще больше внимание к уникальному памятнику природы, которому грозит полное уничтожение. Народный артист Башкирии Юрий Шевчук не остался в стороне и даже записал обращение, в котором назвал республику «удивительным по красоте краем», призвав БСК добывать сырье в других местах.

- Давайте оставим эту гармонию, эту удивительную красоту для потомков, - призвал музыкант

Эксклюзивное интервью Юрия Шевчука «Комсомольской правде» читайте в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU