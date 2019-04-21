2019-04-21T12:57:33+03:00
Общество

Жителей Сибая напугала трещина возле карьера

Снимки горожане выложили в соцсети
Рустем АХУНОВ
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Фото: сообщество «Сибай, дыши»Фото: сообщество «Сибай, дыши»
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Сибайские эко-активисты выложили в соцсети фотографии огромной трещины, появившейся возле городского карьера.

- На сходе появилась информация о трещине. Съездили и убедились, что она действительно есть. Оценить глубину сложно, но видно, что земля просела и там глубоко. Также видно, что ее пытаются засыпать. Щебень свежий, а воздух – нет! Люди говорят, что трещина становится больше! Вопрос: что еще грозит жителям третьего района, помимо газа из карьера? Что это за трещина, и почему она появилась? – вопрошает активист.

Напомним, что с марта 2018 года печально известный сибайский начали подтапливать, дабы снизить количество едкого смога, который он выделяет. Вполне вероятно, что активное затапливание могло так или иначе воздействовать на грунт и вызвать трещину в земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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