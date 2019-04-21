В Башкирии прекратили поиски 57-летнего Радика Вахитова
Мужчину нашли мертвым
В Башкирии прекратили поиски пропавшего Радика Вахитова
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшего еще 6 апреля Радика Вахитова.
К сожалению, поиски 57-летнего мужчины закончились трагедией – его нашли мертвым. О пропаже мужчины было известно не так много. 6 апреля он вышел из дома в деревне Арлан Краснокамского района республики, и после этого перестал выходить на связь с близкими. При себе у мужчины был пропуск в местный цех электрооборудования.
Волонтеры не раскрывают, при каких обстоятельствах мог погибнуть мужчина, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU