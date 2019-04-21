В Башкирии прекратили поиски 57-летнего Радика Вахитова

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-21T12:19:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшего еще 6 апреля Радика Вахитова.

К сожалению, поиски 57-летнего мужчины закончились трагедией – его нашли мертвым. О пропаже мужчины было известно не так много. 6 апреля он вышел из дома в деревне Арлан Краснокамского района республики, и после этого перестал выходить на связь с близкими. При себе у мужчины был пропуск в местный цех электрооборудования.

Волонтеры не раскрывают, при каких обстоятельствах мог погибнуть мужчина, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU