2019-04-21T12:19:34+03:00
Происшествия

В Башкирии прекратили поиски 57-летнего Радика Вахитова

Мужчину нашли мертвым
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии прекратили поиски пропавшего Радика ВахитоваВ Башкирии прекратили поиски пропавшего Радика Вахитова
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшего еще 6 апреля Радика Вахитова.

К сожалению, поиски 57-летнего мужчины закончились трагедией – его нашли мертвым. О пропаже мужчины было известно не так много. 6 апреля он вышел из дома в деревне Арлан Краснокамского района республики, и после этого перестал выходить на связь с близкими. При себе у мужчины был пропуск в местный цех электрооборудования.

Волонтеры не раскрывают, при каких обстоятельствах мог погибнуть мужчина, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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