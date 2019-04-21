СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-21T09:48:32+03:00

Стало известно, от чего чаще всего погибают жители Башкирии

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Башстат опубликовал данные о причинах смертности в январе 2019 года.

Так, по версии аналитиков, чаще всего жители умирают от болезней системы кровообращения – 2167 случаев. На втором месте – онкология. От злокачественных новообразований погибли 633 человека. Третье место по причинам смертности занимают болезни органов дыхания – 253 случая. По естественным причинам (по старости) погибли 232 человека. Из-за болезней органов пищеварения – 207 человек.

Еще 61 человек покончил с собой, 44 человека скончались в результате несчастных случаев, 13 человек убили и еще двое отравились поддельным алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU