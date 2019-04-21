2019-04-21T09:24:59+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают мужчину с татуировками в виде часов и кольца

Радика Рафикова страдает потерей памяти
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой в виде часовВ Башкирии разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой в виде часов
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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшего Радика Рафикова.

Известно, что 15 апреля мужчина выехал из Красноусольска в сторону Уфы, однако до конечного пункта так и не доехал. Машину пропавшего обнаружили между деревнями Русский Юрмаш и Шамонино. Известно, что 48-летний мужчина страдает потерей памяти.

Приметы пропавшего: шрам на голове около виска, татуировка на среднем пальце правой руки в виде кольца и на предплечье левой руки в виде часов.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, сообщите волонтерам по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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