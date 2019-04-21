2019-04-21T08:49:31+03:00
Происшествия

Избили и выгнали на улицу голым: в уфимском дворе нашли 14-летнего школьника

Инцидент произошел на улице Менделеева
Рустем АХУНОВ
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В одном из уфимских дворов нашли полуголого и избитого школьникаВ одном из уфимских дворов нашли полуголого и избитого школьника
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В одном из уфимских дворов местные жители нашли 14-летнего избитого ребенка без одежды.

По данным портала «Ufa1», жутковатый инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 21 апреля, в одном из столичных дворов по улице Менделеева. Местные жители увидели во дворе полуголого ребенка в синяках. Неравнодушные жильцы вызвали полицейских и медиков.

По данным источника портала, несчастного школьника избили и выгнали на улицу собственные родители. Известно, что они пытаются свалить вину на старшего брата пострадавшего.

По предварительным данным МВД республики, инцидент произошел после бытовой ссоры ребенка с мамой. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства непростой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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