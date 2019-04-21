2019-04-21T07:56:40+03:00
Спорт

Это не поддается описанию: Гендиректора «Уфы» возмутило судейство во время матча с «Арсеналом»

Шамиль Газизов высказался после игры
Рустем АХУНОВ
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Хозяева за время матча совершили 22 фолаХозяева за время матча совершили 22 фолаФото: Рустем АХУНОВ
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Генеральный директора футбольной «Уфы» рассказал о своем мнении относительно работы судьи Москалева на матче «Уфа» - «Арсенал».

Напомним, что встреча двух команд прошла еще вчера днем. Матч закончился победой гостей со счетом 1:2. Но примечательно вовсе не это. Главный арбитр матча насчитал у хозяев аж 22 нарушения, «Арсенал» ограничился лишь тремя.

- То, что творил Москалев на поле, не поддается описанию. 23 наших фола и три у них, так не бывает. Я понимаю, что «Арсенал» играл хорошо, но это команда нашего уровня. Тут, кроме как сказать спасибо судейству, мне нечего! – гласит послание директора в социальных сетях клуба.

Следующий домашний матч уфимской команды состоится уже в воскресенье, 28 апреля. Подопечные Вадима Евсеева сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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