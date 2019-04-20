2019-04-20T18:58:36+03:00
Общество

В Уфе заработали речная навигация и паромные переправы

Стоимость проезда на пароме осталась прежней
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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Сегодня, 20 марта, в Уфе начали работать речная навигация и паромные переправы. В городской администрации отметили, что открытие состоялось на неделю раньше запланированного срока, благодаря благоприятным погодным условиям.

Так, для весеннего половодья уже готовы 10 единиц самоходных и 5 несамоходных судов. Все они технически готовы и проверены на безопасность перевозки пассажиров. А если суда столкнутся с мелководьем в засуху, на помощь придет дноуглубительная техника. Стоимость проезда, кстати, по сравнению с прошлым годом не изменится.

- Закрытие сезона навигации планируется на 21 октября 2019 года, но в зависимости от погодных условий и судоходной обстановки, дата может измениться, - добавили в пресс-службе уфимской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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