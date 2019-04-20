"Все лучшее - точно не детям": уфимка пожаловалась на тараканов детском отделении больницы

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-20T17:56:03+03:00

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Необычные «пациенты» появились в детском ЛОР-отделении одной из уфимских клиник. Фотографиями рыжего усатого таракана поделилась уфимка в социальных сетях.

- Вот такие милые, очень редкие в наше время животные поселились в ЛОР-отделении больницы. Дочь их и не видела никогда. Что это тараканы, ей подсказала мама другого пациента. Я сама лежала во взрослом отделении, насекомых не было. А здесь их много, и ремонта тут тоже давно не было. Все лучшее – точно не детям, - подписала свой пост уфимка.

Как оказалось, с неприятным соседством сталкивались многие пациенты этой клиники.

- В первый день в палате мелкого убила таракашку, а утром в столовой уже встретились с его жирной глянцевой мамой-тараканом, - рассказывает Ксения К.

- Дважды лежали тут в детской хирургии. В палате было очень много тараканов. С непривычки ночами спать не могла, все караулила. А персонал к ним уже, похоже, привык, не удивляется, - возмущенно вторит Дария О.

При этом женщины замечают, что к работе медиков у нет нет претензий. Все же медперсонал не виноват, что приходится работать в таких условиях. Да и тараканов, по всей видимости, здесь регулярно морят, вот только зловредные насекомые все равно возвращаются.

ИСТОЧНИК KP.RU