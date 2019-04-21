В Башкирии осудили предприимчивого должника по коммунальным услугам

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-21T19:31:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белорецке межрайонный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, который самовольно подключился к газопроводу, несмотря на то, что раньше уже был за это оштрафован.

В суде выяснилось, что в июле 2017 года подсудимый накопил внушительный долг по коммунальным платежам, поэтому в его частном доме отключили газоснабжение. Однако предприимчивый должник решил самовольно подключиться к газопроводу, что и обнаружилось во время очередного обхода газовиков. Тогда мужчину оштрафовали, но это его особенно не расстроило, и он снова устроил врезку в газопровод.

- Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, - прокомментировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU