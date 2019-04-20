В Башкирии объявили даты «Последних звонков» для школьников

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-20T15:54:58+03:00

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В Министерстве образования республики назвали даты, когда пройдут праздничные мероприятия «Последний звонок». В этом году со школой попрощаются более 19 тысяч старшеклассников. Так, учащиеся 11-х классов отпразднуют «Последний звонок» традиционно 25 мая, а девятиклассники чуть раньше – 23 мая. Также в министерстве напоминают, что в эти дни в республике будет действовать строгий запрет на розничную продажу алкоголя. Это сделано для того, чтобы праздник ребята отметили без происшествий и неприятных инцидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU