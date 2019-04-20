Страдает эпилепсией: в Башкирии разыскивают 55-летнего Вафиля Саитгалина

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-20T13:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии разыскивают 55-летнего жителя Белорецкого района Вафиля Саитагина. Мужчина пропал 16 апреля: вышел из дома в селе Манышта, и больше его никто не видел. Родные сразу забили тревогу, ведь Вафиль Саитгалин – инвалид первой группы и страдает эпилепсией. В любой момент мужчина может почувствовать себя плохо, и ему потребуется срочная медицинская помощь.

Приметы: рост 170-175 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темные с залысиной на макушке.

Особые приметы: отсутствуют зубы, есть татуировки на правой кисти и предплечье.

Был одет: серая тканевая куртка, темно-зеленая кофта, черные утепленные брюки, черные галоши, черная вязаная шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Вафиля Саитгалина, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU