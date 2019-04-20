2019-04-20T12:58:26+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 44-летней Ольги Мавриной

Волонтеры сообщили, что женщина жива и здорова
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка ПСО "Отклик"Фото: ориентировка ПСО "Отклик"
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В Башкирии прекращены поиски 44-летней жительницы Стерлитамака Ольги Мавриной. Напомним, что женщину разыскивали с 17 апреля, когда днем она вышла из дома на улице Луговой и пропала. Обеспокоенные родные сначала пытались разыскать женщину своими силами, а обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Наконец, вчера вечером, 19 апреля, волонтеры сообщили хорошую новость: женщина найдена живой и здоровой. Где именно пропадала Ольга Маврина все это время, поисковики, по просьбе родных, не стали уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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