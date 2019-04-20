2019-04-20T14:35:22+03:00
Происшествия

Под Уфой полицейские нагрянули с обыском в реабилитационный центр для наркозависимых

Пациенты жаловались, что их заковывали в наручники и били
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "БСТ"Фото: "БСТ"
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Накануне полицейские нагрянули с обыском в реабилитационный центр в селе Чесноковка под Уфой. Там проходили лечение люди из Башкирии и других регионов страны, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. Вот только само учреждение работало нелегально, без необходимой государственной аккредитации.

Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение», полицейским поступали неоднократные жалобы от пациентов, что их бьют, заковывают в наручники и насильно кормят психотропными препаратами.

- В настоящее время сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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