Небольшой дождь и потепление: какая погода ожидает жителей Башкирии 21 апреля
Стало известно, какая погода ожидает жителей Башкирии в последний выходной день, 21 апреля. Ночью все еще будет прохладно: 0; -5 градусов, а в отдельных районах подморозит до -10. Днем пройдет небольшой дождь, а к вечеру выглянет солнце. Температура воздуха прогреется до +8; +13 градусов, также синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер.
В Уфе также ожидается пасмурная погода, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью опустится до -1, а днем столбик термометра покажет до +7 градусов. Под вечер усилится северо-западный ветер до 3-8 метров в секунду.
Следующая неделя также не принесет неприятных погодных сюрпризов: температура воздуха будет постепенно расти, так что смело можно планировать первомайские праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU