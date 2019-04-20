Небольшой дождь и потепление: какая погода ожидает жителей Башкирии 21 апреля

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-20T14:53:29+03:00

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Стало известно, какая погода ожидает жителей Башкирии в последний выходной день, 21 апреля. Ночью все еще будет прохладно: 0; -5 градусов, а в отдельных районах подморозит до -10. Днем пройдет небольшой дождь, а к вечеру выглянет солнце. Температура воздуха прогреется до +8; +13 градусов, также синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер.

В Уфе также ожидается пасмурная погода, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью опустится до -1, а днем столбик термометра покажет до +7 градусов. Под вечер усилится северо-западный ветер до 3-8 метров в секунду.

Следующая неделя также не принесет неприятных погодных сюрпризов: температура воздуха будет постепенно расти, так что смело можно планировать первомайские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU