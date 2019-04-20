В Уфе заработала канатная дорога на «Трамплине»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-20T12:10:32+03:00

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Сегодня, 20 апреля, в Уфе в районе остановки «Трамплин» заработала канатная дорога. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уже установлены расценки за проезд. Так, например, при наличном расчете или безналичном (по банковской карте с функцией бесконтактного платежа) за проезд придется заплатить 45 рублей. Обладателям пластиковых электронных карт уфимского МУЭТ проезд обойдется в 35 рублей, а пенсионерам, школьникам, студентам и другим льготникам – всего 20 рублей. Дети до пяти лет и вовсе могут прокатиться бесплатно. Что касается ручного багажа, то кладь весом до 10 килограммов провозится бесплатно, а вот если ваши сумки и чемоданы тяжелее – то придется дополнительно заплатить за них еще 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU