Жители Башкирии встали в очередь, чтобы сдать донорскую кровь

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-20T20:05:10+03:00

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Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. В честь этого республиканская станция переливания крови объявила субботу рабочим днем, предупредив, что в этот день будет приниматься только цельная кровь. В результате в здании станции собралась огромная толпа людей, желающих стать донорами. Длинная очередь выстроилась и на улице - и пенсионеры, и молодые люди пришли сюда в свой выходной день, чтобы сдать кровь тем, кто в ней так нуждается.

В итоге «светофор донора», который показывает крови какой группы и резус-фактора не хватает, полностью стал зеленым, а это значит, что в ближайшее время запас донорской крови пополнен с лихвой.

Длинная очередь выстроилась и на улице

ИСТОЧНИК KP.RU