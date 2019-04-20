2019-04-20T11:24:19+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии отдала 1,5 млн мошенникам, чтобы спасти свою дочь

Женщине пообещали, что смогут вылечить молитвами алкоголизм
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: "КП" Архив
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На днях в полицию обратилась 73-летняя жительница Стерлитамака, которая пожаловалась, что ее обманули мошенники. Пожилая женщина рассказала, что во время просмотра телевизора она увидела рекламу бегущей строкой. В рекламе говорилось о быстром и легком «исцелении от алкогольной и наркотической зависимости». Пенсионерка тут же вспомнила о своей дочери, которая давно злоупотребляла алкоголем, и решила ей помочь. Позвонив по указанному номеру, женщина узнала, что все лечится молитвами. Нужно всего лишь перевести деньги, и тогда специально обученные люди будут читать молитвы за исцеление. Поверив мошенникам на слово, пенсионерка в течение двух недель перевела почти 1,5 млн рублей, пока не поняла, что ее попросту обманули.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В свою очередь, сотрудники полиции рекомендуют жителям Башкирии быть осторожнее и не переводить деньги сомнительным личностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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