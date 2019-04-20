2019-04-20T10:06:09+03:00
Происшествия

В Башкирии неизвестные проломили голову сторожу и ограбили церковь

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: группа "Храм Иоанна Предтечи"Фото: группа "Храм Иоанна Предтечи"
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Сегодня, в ночь на 20 апреля, двое мужчин ворвались в храм Иоанна Предтечи в Стерлитамаке. Грабители оглушили сторожа, проломив ему голову, после чего похитили ящик с пожертвованиями от прихожан и поспешили скрыться. Преступников сейчас разыскивает полиция. Пострадавший сторож с тяжелой черепно-мозговой травмой находится в реанимации.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, злоумышленники, причинив телесные повреждения сторожу, похитили ящик с деньгами для пожертвований. Сейчас полиция ведет розыск преступников, — уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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