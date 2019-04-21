В Башкирии многодетный отец обокрал магазин, забравшись через дымоход

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-21T06:51:52+03:00

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Вчера, 19 апреля, в полицию поступило сообщение о краже в продуктовом магазине в селе Алексеевка Бижбулякского района. Сотрудники полиции быстро вычислили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Выяснилось, что накануне ночью мужчина проник в магазин через чердак на крышу магазина, а внутрь спустился по дымоходу. Добычей воришки стали четыре тысячи рублей из кассы и несколько бутылок со спиртным.

Позже, оставив дома жену и трех маленьких детей, мужчина скрывался по соседним селам. Однако меньше чем через сутки подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчина обещал полностью возместить причиненный ущерб магазину, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU