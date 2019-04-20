2019-04-20T09:40:53+03:00
Происшествия

В Башкирии чиновница присвоила часть премий своих подчиненных

Всего за три года женщина положила в свой карман 1,4 млн рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления образования в Нефтекамске. Экс-чиновницу подозревают в превышении должностных обязанностей.

Как выяснили силовики, в декабре 2014 года чиновница приказала главному бухгалтеру удерживать часть премий в размере от 5 до 30 тысяч рублей с директоров школ и колледжей, а также других сотрудников отдела образования. Эти деньги планировалось потратить на подарки и поздравления коллег с праздниками, но в итоге они оставались в кармане предприимчивой чиновницы. Всего с января 2015 по июль 2018 года женщина присвоила себе часть премий на общую сумму свыше 1,4 млн рублей. Также подозреваемая возглавляла «комиссию по эффективности», которая и определяла - кому из сотрудников и в каком размере будут начисляться премии.

- В настоящее время следователи допрашивают сотрудников управления образования и руководителей образовательных учреждений, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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