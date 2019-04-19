Друг Дмитрия Быкова опроверг информацию о том, что в Уфе у писателя диагностировали инфаркт головного мозга
Сегодня у информагенства ТАСС появилась информация, что уфимские врачи поставили Дмитрию Быкову диагноз – инфаркт головного мозга. Данную информацию через несколько часов опроверг друг писателя Дмитрий Муратов.
- Вранье полное, просто лажа, - прокомментировал Муратов журналистам «РБК».
Что же на самом деле случилось с оппозиционером, он не стал говорить.
Напомним, что Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете Екатеринбург-Уфа. С аэропорта он был госпитализирован в 22-ую больницу, где двое суток за его жизнь боролись врачи. В четверг, 18 апреля, медики приняли решение перевезти журналиста в Москву.
Его состояние не изменилось – оно по-прежнему остается стабильно тяжелым.
ИСТОЧНИК KP.RU