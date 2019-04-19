Друг Дмитрия Быкова опроверг информацию о том, что в Уфе у писателя диагностировали инфаркт головного мозга

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-19T17:59:58+03:00

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Сегодня у информагенства ТАСС появилась информация, что уфимские врачи поставили Дмитрию Быкову диагноз – инфаркт головного мозга. Данную информацию через несколько часов опроверг друг писателя Дмитрий Муратов.

- Вранье полное, просто лажа, - прокомментировал Муратов журналистам «РБК».

Что же на самом деле случилось с оппозиционером, он не стал говорить.

Напомним, что Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете Екатеринбург-Уфа. С аэропорта он был госпитализирован в 22-ую больницу, где двое суток за его жизнь боролись врачи. В четверг, 18 апреля, медики приняли решение перевезти журналиста в Москву.

Его состояние не изменилось – оно по-прежнему остается стабильно тяжелым.

ИСТОЧНИК KP.RU