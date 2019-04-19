В центре Уфы горит деревянный дом

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-19T15:45:08+03:00

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Сегодня, 19 апреля, на улице Ленина в столице Башкирии вспыхнул серьезный пожар. Загорелся частный двухэтажный деревянный дом №160. На месте собралась толпа зевак, которые сделали фотографии пожара и выложили в социальные сети. Свидетели и вызвали на место ЧП сотрудников МЧС.

Неизвестно, был ли расселен дом. Ясно лишь то, что здание не является памятником культуры.

Сейчас огонь тушат пожарные. Дознавателю придется установить, что стало причиной возгорания в старом доме. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU