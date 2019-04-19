Следователи Башкирии проверят ДТП с участием школьного автобуса с детьми

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-19T16:35:24+03:00

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Следователи республики начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса с детьми. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что инцидент произошел в Белорецком районе Башкирии. Утром 19 апреля водитель школьного автобуса при перевозке 15 детей в школу города Белорецка не справился с управлением. 52-летний мужчина съехал с временной объездной дороги через реку Нура и в результате застрял, провалившись под лед. К счастью, 17 школьников, которые были внутри автобуса, не пострадали.

- Автобус повреждений не получил. Его достали на сухую поверхность. Детей отпустили домой, а проезд через реку восстановили, - прокомментировали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU