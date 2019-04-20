Под Уфой росгвардейцы спасли людей и вручную вытолкали автомобили из зоны пожара

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-20T17:05:38+03:00

Постройка загорелась рядом с местом, где проходили учения силовиков

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В Башкирии спецназовцы пришли на помощь местным жителям и помогли пострадавшим в пожаре.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, силовики находились на полевом выходе на полигоне неподалеку от поселка Булгаково. Вдруг около полуночи ОМОНовцы заметили пожар в районе дачных домов в Вязовке. Командир сразу же распорядился отправить на место сотрудников, чтобы те при необходимости оказали помощь людям, оказавшимся в зоне возгорания.

По прибытию росгвардейцы обнаружили, что открытым пламенем обхвачен бревенчатый дом. Во дворе лежали двое полураздетых мужчин с травмами, которые рассказали, что успели выпрыгнуть из окна.

Силовики оказали им первую помощь, а затем принялись освобождать двор от автомобилей. К тому моменту у двух легковых машин уже оплавились от высокой температуры пластиковые части кузова. Завести их моторы уже было невозможно, поэтому мужчины решили выталкивать вручную.

После того, как ОМОНовцы убедились, что огонь не перекинется на соседние постройки, они отвели пострадавших к себе в полигон, где в медпункте им оказали квалифицированную помощь.

Пожар в скором времени был полностью локализован пожарными.

ИСТОЧНИК KP.RU