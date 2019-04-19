Первые уфимцы, получившие штрафы за парковку на газоне, возмущены работой системы
Водители столицы Башкирии, которые уже получили штрафы за парковку на газонах, возмущены работой системы. Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение», нарушителей приглашают на заседания административных комиссий для получения штрафов в рабочее время. Отметим, что их очень много, и они вынуждены стоять в очередях по полдня.
- Посмотрите, это газон? Давайте мы сейчас проедем на то место, и я вам покажу, какая там колдобина. Если бы там был нормально организованный газон, то туда бы никто не ставил транспорт, - возмущается автомобилистка.
- 14:30 – рабочее время. Все работают. Я взрослый человек. Повестки на одно и то же время. Неправильно организовано посещение, - комментирует водитель Илья.
В среднем на одного водителя уходит около пяти минут. Изучив документы и фотодоказательства, нарушителю выписывают штраф. На первый раз – тысячу рублей. В случае неявки сумма может оказаться в два раза больше.
ИСТОЧНИК KP.RU