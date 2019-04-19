2019-04-19T19:30:08+03:00
Авто

Первые уфимцы, получившие штрафы за парковку на газоне, возмущены работой системы

Их вызывают на заседания административных комиссий для получения штрафов в рабочее время
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Водители столицы Башкирии, которые уже получили штрафы за парковку на газонах, возмущены работой системы. Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение», нарушителей приглашают на заседания административных комиссий для получения штрафов в рабочее время. Отметим, что их очень много, и они вынуждены стоять в очередях по полдня.

- Посмотрите, это газон? Давайте мы сейчас проедем на то место, и я вам покажу, какая там колдобина. Если бы там был нормально организованный газон, то туда бы никто не ставил транспорт, - возмущается автомобилистка.

- 14:30 – рабочее время. Все работают. Я взрослый человек. Повестки на одно и то же время. Неправильно организовано посещение, - комментирует водитель Илья.

В среднем на одного водителя уходит около пяти минут. Изучив документы и фотодоказательства, нарушителю выписывают штраф. На первый раз – тысячу рублей. В случае неявки сумма может оказаться в два раза больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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