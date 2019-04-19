В Уфе продолжают разыскивать 16-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-19T12:49:26+03:00

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В Уфе полицейские разыскивают пропавшую Дарью Черепанову.

По данным МВД республики, девочка ушла из дома еще 23 марта. После этого она перестала выходить на связь с близкими. По данным силовиков, сейчас пропавшая находится в Уфе, однако где конкретно – неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы светлые, глаза голубые.

Была одета: темно-синяя куртка, черные джинсы.

Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, свяжитесь с организаторами поисков по телефонам: 8-996-10-43-807 или 279-59-39.

ИСТОЧНИК KP.RU