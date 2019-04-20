2019-04-20T10:35:46+03:00
Общество

В Омске нашли тело пропавшего многодетного отца из Башкирии

Мужчина уехал туда на заработки
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Любинском районе Омской области местные жители обнаружили тело 31-летнего жителя Башкирии Халита Юлгильдина. Мужчина уехал на заработки еще в декабре прошлого года, однако по пути без вести пропал, так и не доехав до места работы. В последний раз по телефонному звонку он сообщал, что ему осталось проехать еще 100 километров.

К поискам были подключены местные волонтеры, которые 18 апреля обнародовали информацию, что Халит Юльгильдин погиб. На его тело наткнулись жители поселка Красный Яр, собиравшие в лесу березовый сок. На место сразу была вызвана полиция.

Пока никаких подробностей о причинах смерти уроженца Башкирии не сообщается. Известно, что у погибшего дома остались жена и четверо детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Башкирии отдала 1,5 млн мошенникам, чтобы спасти свою дочь
В Башкирии неизвестные проломили голову сторожу и ограбили церковь
В Башкирии чиновница присвоила часть премий своих подчиненных
В Башкирии автомобиль сбил лося, внезапно выбежавшего на дорогу
В Башкирии арестовали женщину, заказавшую убийство любовницы мужа и ее ребенка
В Перми нашли родственников мужчины, попавшего в трудовое рабство в Уфе
В Уфе две студентки на спор наглотались сильнодействующими лекарствами
Первые уфимцы, получившие штрафы за парковку на газоне, возмущены работой системы
В Башкирии разыскивают 44-летнюю Ольгу Маврину
Друг Дмитрия Быкова опроверг информацию о том, что в Уфе у писателя диагностировали инфаркт головного мозга
Вице-мэр Уфы покинул свой пост
Следователи Башкирии проверят ДТП с участием школьного автобуса с детьми
В центре Уфы горит деревянный дом
В Уфе второй день подряд побивается температурный рекорд
В Башкирии могут ввести режим ЧС
Постоянно ругалась со старшими: стали известны подробности избиения бабушки завучем башкирской школы
В Уфе продолжают разыскивать 16-летнюю школьницу
В ГИБДД Башкирии прокомментировали инцидент с провалившимся под лед автобусом
Шаги в профессию
В Башкирии пациентка женской консультации избила заведующую
В Башкирии автобус с детьми провалился под лед
Из уфимского дома ночью эвакуировали 50 человек