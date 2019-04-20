В Омске нашли тело пропавшего многодетного отца из Башкирии

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-20T10:35:46+03:00

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В Любинском районе Омской области местные жители обнаружили тело 31-летнего жителя Башкирии Халита Юлгильдина. Мужчина уехал на заработки еще в декабре прошлого года, однако по пути без вести пропал, так и не доехав до места работы. В последний раз по телефонному звонку он сообщал, что ему осталось проехать еще 100 километров.

К поискам были подключены местные волонтеры, которые 18 апреля обнародовали информацию, что Халит Юльгильдин погиб. На его тело наткнулись жители поселка Красный Яр, собиравшие в лесу березовый сок. На место сразу была вызвана полиция.

Пока никаких подробностей о причинах смерти уроженца Башкирии не сообщается. Известно, что у погибшего дома остались жена и четверо детей.

ИСТОЧНИК KP.RU