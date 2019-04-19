СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-19T10:56:46+03:00

В Башкирии автобус с детьми провалился под лед

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В Башкирии под лед провалился автобус, перевозящий детей из деревни Отнурок.

По словам местной жительницы, необычный инцидент произошел по вине властей района.

- Там был мост, по которому ездили местные жители. Летом 2018 года его полностью засыпали песком. Зимой все начали ездить по объездной дороге, где речка. Сейчас вода поднялась и затопила дорогу. Автобус провалился под лед. Дети оказались мокрыми и замерзшими! Все испугались. Получается, что весной в деревню Отнурок не смогут привезти даже продукты и медикаменты, - объяснила девушка.

К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Дети отделались испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU