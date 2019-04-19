Из уфимского дома ночью эвакуировали 50 человек

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-19T09:24:00+03:00

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Ночью 19 апреля из уфимской пятиэтажки эвакуировали 50 человек.

По данным МЧС республики, сигнал о пожаре в пятиэтажном доме в Уфе по улице Бессонова поступил на пульт диспетчера в 00:16. На место немедленно выехали сотрудники аварийной службы.

Из здания оперативно эвакуировали 50 жильцов, в том числе 8 несовершеннолетних. К счастью, никто из них не пострадал. На пожаре работали 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU