В Башкирии завершены поиски 25-летнего Эльдара Шамгулова

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-18T17:47:10+03:00

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Поиски 25-летнего жителя Стерлитамака Эльдара Шамгулова официально завершены. Об этом в своей официальной группе в соцсетях сообщили представители поисково-спасательного отряда «Отклик». Пропавший найден и жив. Подробности его исчезновения пока не раскрываются.

Напомним, что первое объявление о пропаже Эльдара появилось 17 апреля. К тому моменту родственники и знакомые уже несколько дней не могли выйти с ним на связь. К делу была привлечена полиция.

Уже сегодня, 18 апреля, стало ясно, что набирать добровольцев для поисков не нужно. История завершилась благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU