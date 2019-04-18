Николай Цулыгин остается в «Салавате Юлаеве»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-18T15:24:21+03:00

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Николай Цулыгин остается в качестве главного тренера «Салавата Юлаева». Руководство клуба удалось договориться с местным специалистом. Предположительно, новое соглашение будет рассчитано на один год.

Напомним, что Цулыгин возглавил уфимскую команду после отставки Эркки Вестерлунда весной 2018 года. В прошедшем сезоне местный 43-летний специалист сумел вывести команду в финал Восточной конференции и получил хорошую прессу.

Пока окончательно неизвестно, насколько изменится тренерский штаб Цулыгина. Это должно решиться в ближайшее время. Официально о продлении контракта будет объявлено позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU