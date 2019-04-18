Николай Цулыгин остается в «Салавате Юлаеве»
Руководство договорилось с уфимским тренером
.Фото: Рустем АХУНОВ
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Николай Цулыгин остается в качестве главного тренера «Салавата Юлаева». Руководство клуба удалось договориться с местным специалистом. Предположительно, новое соглашение будет рассчитано на один год.
Напомним, что Цулыгин возглавил уфимскую команду после отставки Эркки Вестерлунда весной 2018 года. В прошедшем сезоне местный 43-летний специалист сумел вывести команду в финал Восточной конференции и получил хорошую прессу.
Пока окончательно неизвестно, насколько изменится тренерский штаб Цулыгина. Это должно решиться в ближайшее время. Официально о продлении контракта будет объявлено позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU