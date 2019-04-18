В Уфе побит температурный рекорд впервые за 73 года

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-18T16:12:41+03:00

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В столице Башкирии побит температурный рекорд впервые за 73 года. Как сообщили в Башгидромете, ночью 18 апреля на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

Температура воздуха опустилась до –9,9 градусов. До этого самая низкая (-9,5 градусов) наблюдалась в послевоенном 1946 году. На метеостанции Уфа-Аэропорт той же ночью столбики термометров опускались до -10,2 градусов.

В среднем в республике температура воздуха понижалась до -6,-13 градусов, а на метеостанции Емаши (Белокатайский район) – до -14,5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU