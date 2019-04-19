2019-04-19T08:35:36+03:00
Общество

Жители Башкирии нашли подаренные популярному артисту букеты в помойке

Горожане возмутились поступком Фирдуса Тямаева
Эльвина АПАРИНА
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Жители Башкирии нашли свои букеты выброшеннымиЖители Башкирии нашли свои букеты выброшенными
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7 апреля в Стерлитамак с концертом приехал молодой, но уже популярный татарский певец Фирдус Тямаев. Концерт прошел на одном дыхании, зал был полон зрителей, многие пришли с букетами и подарили их своему кумиру.

Какого было удивление людей, когда на следующий день местные жители обнаружили те же самые врученные певцу цветы на берегу реки возле ГДК в Мелеузе, в котором 8 апреля должен был выступать артист.

- Кому вы его дарили? И в ответ такое свинство! Ваши букеты валились на берегу реки возле ГДК Мелеуза на следующий день! Сколько денег народ не пожалел для него, а он вот так вот! Цветочки жалко! Лучше бы, как Радик (Радик Юльякшин – Прим.ред.) раздал работникам ГДК! – рассказывает возмущенная девушка.

Поначалу некоторые пользователи социальных сетей не поверили. Однако потом появились фотографии, доказывающие данный факт. На первых снимках видно, как Фирдусу дарят цветы, а на втором те же букеты лежат уже выброшенными на земле.

- Надеюсь, его поклонники, также и к нему отнесутся. Отвратительное отношение к людям, поклонники от души наверняка дарили эти цветы, - пишут разочарованные поступком певца жители Башкирии.

Нашлись и те, кто заступился за артиста.

- Не думаю, что он вот так вышел к берегу и давай выкидывать букеты. Скорее всего, отдал кому-то, а вот этот человек уже так грязно поступил, - считает один из поклонников.

Фирдусу подарили много букетов

Фирдусу подарили много букетов

ИСТОЧНИК KP.RU

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