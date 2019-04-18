Житель Башкирии похитил свою возлюбленную, чтобы заставить ее выйти замуж

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-18T11:09:52+03:00

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Позавчера, 16 апреля, в полицию обратилась жительница Учалинского района, которая сообщила, что похитили ее 39-летнюю сестру. Первым под подозрение попал бывший возлюбленный женщины, и вскоре ориентировка на него и его автомобиль была разослана по всем городам Башкирии.

Сотрудникам ДПС удалось задержать похитителя на трассе Учалы-Мелеуз. В салоне автомобиля находилась и перепуганная похищенная женщина.

Как оказалось, 39-летняя учалинка ранее жила со своим похитителем – 36-летним жителем Мелеуза – в гражданском браке. Вот только счастливой эту жизнь назвать было нельзя: мужчина постоянно избивал свою возлюбленную, а когда та разорвала отношения, не давал ей спокойно жить. Женщине даже приходилось ночевать у своих родственников, чтобы скрыться от назойливого ухажера. В то утро женщина встала пораньше и отправилась на автобусную остановку, чтобы ехать в соседнюю деревню на работу. Неожиданно по пути ее встретил бывший сожитель и угрозами заставил ее сесть к нему в машину, после чего увез в неизвестном направлении. Мужчина намеревался отвезти возлюбленную к своим родителям, а потом насильно принудить к замужеству. Несколько раз похищенная пыталась бежать, и даже смогла тайком позвонить своей сестре и рассказать о случившемся.

- В настоящий момент дело передано в республиканский следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU