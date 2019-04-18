В Башкирии в одном из домов нашли тела двух мужчин
В одном из домов в Башкирии нашли бездыханные тела двух мужчин.
По данным ГТРК «Башкортостан», жуткий инцидент произошел в частном доме в селе Узян, что в Белорецком районе республики.
По предварительным данным, смерть несчастных не носит криминальный характер. Рядом с телами стражи порядка обнаружили пустую бутылку с крепким алкоголем. Эксперты предположили, что сельчане получили смертельное отравление, выпив «паленной» водки.
Сейчас судмедэксперты выясняют истинные причины смерти мужчин. Назначена соответствующая экспертиза.
Напомним, что зимой этого года в правительстве Башкирии начали активную борьбу с производителями и продавцами суррогатного алкоголя. Современных бутлегеров привлекают к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU