В Башкирии в одном из домов нашли тела двух мужчин

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-18T10:59:53+03:00

В частном доме в Башкирии нашли тела двух мужчин

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В одном из домов в Башкирии нашли бездыханные тела двух мужчин.

По данным ГТРК «Башкортостан», жуткий инцидент произошел в частном доме в селе Узян, что в Белорецком районе республики.

По предварительным данным, смерть несчастных не носит криминальный характер. Рядом с телами стражи порядка обнаружили пустую бутылку с крепким алкоголем. Эксперты предположили, что сельчане получили смертельное отравление, выпив «паленной» водки.

Сейчас судмедэксперты выясняют истинные причины смерти мужчин. Назначена соответствующая экспертиза.

Напомним, что зимой этого года в правительстве Башкирии начали активную борьбу с производителями и продавцами суррогатного алкоголя. Современных бутлегеров привлекают к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU