СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-18T10:40:32+03:00

Незаконную вечеринку они организовали в одной из квартир на проспекте Октября

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На днях уфимские полицейские «накрыли» наркопритон с малолетними, который организовали в одной из квартир по проспекту Октября.

На шум из данной квартиры пожаловались соседи, они и вызвали сотрудников полиции. Стражи порядка по приезду обнаружили толпу школьников, употреблявших наркотики. Полицейские изъяли 15 свертков с порошкообразным веществом. Самого хозяина «веселой квартиры» и его гостей доставили в наркодиспансер для медицинского освидетельствования.

Результаты анализов оказались положительными – все задержанные были в наркотическом опьянении. Теперь предполагаемому организатору наркопритона грозит большой срок. Им оказался 26-летний безработный уроженец Самарской области.

Что касается несовершеннолетних, из поставят на учёт у врачей-наркологов.

ИСТОЧНИК KP.RU