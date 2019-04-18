Уфимские полицейские «накрыли» наркопритон с малолетними
На днях уфимские полицейские «накрыли» наркопритон с малолетними, который организовали в одной из квартир по проспекту Октября.
На шум из данной квартиры пожаловались соседи, они и вызвали сотрудников полиции. Стражи порядка по приезду обнаружили толпу школьников, употреблявших наркотики. Полицейские изъяли 15 свертков с порошкообразным веществом. Самого хозяина «веселой квартиры» и его гостей доставили в наркодиспансер для медицинского освидетельствования.
Результаты анализов оказались положительными – все задержанные были в наркотическом опьянении. Теперь предполагаемому организатору наркопритона грозит большой срок. Им оказался 26-летний безработный уроженец Самарской области.
Что касается несовершеннолетних, из поставят на учёт у врачей-наркологов.
ИСТОЧНИК KP.RU